Два человека погибли при стрельбе в МФЦ в Москве
Два человека погибли, ещё трое получили ранения при стрельбе в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, пишет РИА Новости.
Подозреваемого 45-летнего мужчину задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции. По предварительным данным, мужчина начал стрельбу из-за отказа надевать маску.
Одной из пострадавших стала 10-летняя девочка. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», а также «Незаконный оборот оружия». Задержанному грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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