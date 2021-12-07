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Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в МФЦ в Москве

Два человека погибли, ещё трое получили ранения при стрельбе в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, пишет РИА Новости.

Подозреваемого 45-летнего мужчину задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции. По предварительным данным, мужчина начал стрельбу из-за отказа надевать маску.

Одной из пострадавших стала 10-летняя девочка. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», а также «Незаконный оборот оружия». Задержанному грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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