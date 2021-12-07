1 января жителей Пскова ждёт традиционный праздник у новогодней ёлки

17:23, 07 декабря 2021, ПАИ

1 января жителей Пскова ждёт традиционный праздник у новогодней ёлки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Гуляния в новогоднюю ночь начнутся на Октябрьской площади в 00:30 и продлятся до 3:00. 25 декабря с 19:00 до 20:00 на площади также состоится праздник в честь зажжения огней на главной ёлке Пскова.

В связи с этим 25 декабря и 1 января на прилегающей территории в радиусе 50 метров будет запрещена розничная продажа алкоголя.

Отмечается, что к 20 декабря в Пскове полностью завершатся все приготовления к празднованию Нового года.