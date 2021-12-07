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В Псковском районе молодой человек хотел сделать девушке подарок и украл парфюм

Такие духи для любимой девушки пытался украсть молодой человек. Фото «Л'Этуаль»

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего псковича, который пытался совершить хищение парфюмерии из торгового зала магазина «Л'Этуаль», расположенного в ТРЦ «Fjord Plaza», т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 158 УК РФ (мелкое хищение). Об этом сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе дознания установлено, что вечером 22.08.2021 злоумышленник, движимый благой целью – сделать подарок любимой девушке, находился в указанном магазине, расположенном по адресу: Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Завеличенская, д. 23, где попытался тайно похитить со стеллажей в торговом зале одну упаковку женской туалетной воды «Lacoste» стоимостью 2964 рубля 22 коп. спрятав похищенную туалетную воду в рюкзак, находившийся при нем. Однако завершить задуманное хищение ему не удалось, т.к. он после выхода из торгового зала магазина был задержан охранником.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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