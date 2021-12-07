Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Омбудсмен Псковской области обсудил защиту прав человека с председателем региональной Общественной палаты

Наталья Горбачёва и Дмитрий Шахов решили встречи сделать регулярными. Фото: Общественная палата Псковской области

В Общественной палате региона 7 декабря состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и председателя Общественной палаты Псковской области Натальи Горбачёвой. Об этом сообщает пресс-центр ОП.

Участники встречи обменялись мнениями об актуальных темах, а также обсудили вопросы взаимодействия в деле обеспечения и защиты прав граждан, совместные планы на будущий год.

Наталья Горбачёва предложила проводить подобные встречи в Общественной палате на регулярной основе, в том числе в рамках такого мероприятия, как правовой час.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

07 декабря 2021

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» объявил ежегодный конкурс самодельных открыток
07 декабря 2021

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил перевод учашихся города Пскова на дистанционное обучение
07 декабря 2021

Студенты ПсковГУ заняли призовые места в конкурсе «Умник»
07 декабря 2021

Омбудсмен Псковской области обсудил защиту прав человека с председателем региональной Общественной палаты
07 декабря 2021

1 января жителей Пскова ждёт традиционный праздник у новогодней ёлки
07 декабря 2021

Михаил Ведерников сохранил позиции в рейтинге в тройке лидеров глав субъектов СЗФО
07 декабря 2021

260 млн получит Псковская область на поддержку региональной системы здравоохранения
07 декабря 2021

Губернатор потребовал нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в Новоржевском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...