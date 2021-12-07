Омбудсмен Псковской области обсудил защиту прав человека с председателем региональной Общественной палаты
В Общественной палате региона 7 декабря состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и председателя Общественной палаты Псковской области Натальи Горбачёвой. Об этом сообщает пресс-центр ОП.
Участники встречи обменялись мнениями об актуальных темах, а также обсудили вопросы взаимодействия в деле обеспечения и защиты прав граждан, совместные планы на будущий год.
Наталья Горбачёва предложила проводить подобные встречи в Общественной палате на регулярной основе, в том числе в рамках такого мероприятия, как правовой час.
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Омбудсмен Псковской области обсудил защиту прав человека с председателем региональной Общественной палаты