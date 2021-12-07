Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил перевод учашихся города Пскова на дистанционное обучение

19:34, 07 декабря 2021, ПАИ

В Пскове фиксируется существенный рост заболеваемости среди детей школьного возраста. В областном центре на карантин закрыт каждый пятый класс (162 класса – из-за #ОРВИ, 40 – из-за коронавируса). Об этом написал в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



«Поэтому по рекомендации Роспотребнадзора с 8 по 10 декабря включительно в Пскове (и только в Пскове) все школы, а также учреждения допобразования переводятся на дистанционный режим работы:

Обучающиеся с 5 по 11 класс будут работать со своими учителями в дистанционном режиме;

Для школьников с 1 по 4 класс будут организованы дежурные группы. В каждой школе определяется потребность в работе таких классов, родителям необходимо оперативно предоставить информацию своему учителю. Для детей будет организовано усиленное двухразовое горячее питание за счет бюджетных средств. Дежурные классы будут сформированы без создания смешанных групп .

Сейчас крайне важно заранее принимать необходимые меры, чтобы своевременно прерывать цепочки распространения заболевания», - отметил глава региона.



Михаил Ведерников попросил родителей проконтролировать, чтобы дети в это время избегали активных социальных контактов.