Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» объявил ежегодный конкурс самодельных открыток

19:46, 07 декабря 2021, ПАИ

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 7 декабря, объявил о начале конкурсе «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Об этом сообщили в информационной службе музея-заповедника. Этот конкурс в музее проходит ежегодно и традиционно собирает большое количество участников разного возраста и профессиональной (художественной) подготовки из России и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Для участия в творческом соревнования всем желающим предлагают создать собственную новогоднюю или Рождественскую открытку с изображением пушкинских персонажей, можно — на фоне усадебных пейзажей или в музейных интерьерах. Работу можно выполнить в любой удобной для художника технике: рисунок, аппликация, коллаж, проч. Отправить её нужно по почте, до 10 января наступающего 2022 года включительно (по штемпелю).

Жюри, в состав которого входят профессиональные художники и музейные педагоги, будут оценивать открытки в четырёх номинациях: «семейная», «школьная», «взрослая», «профессиональная». Отдельно будут отмечены выразительность картинки, оригинальность сюжета и исполнения, присущие автору работы ощущение стиля, понимание прекрасного или чувство юмора.

Подробнее об условиях конкурса и о требованиях к конкурсным работам можно узнать на официальном сайте заповедника.

Лучшие открытки будут представлены в Новом году на специальной выставке в зале «Музейной почты».