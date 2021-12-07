«Каверинка» переезжает в Дом губернатора

20:20, 07 декабря 2021, ПАИ

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина начала переезд в своё историческое здание – так называемый Дом губернатора (Октябрьский проспект, 7а). Об этом сообщили корреспонденты «АиФ Псков». Масштабная реконструкция памятника архитектуры, в котором до революции жили псковские губернаторы, шла с 2017 года.