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Культура

«Каверинка» переезжает в Дом губернатора

Библиотека им. Каверина возвращается в родные пенаты. Фото: «АиФ-Псков»

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина начала переезд в своё историческое здание – так называемый Дом губернатора (Октябрьский проспект, 7а). Об этом сообщили корреспонденты «АиФ Псков». Масштабная реконструкция памятника архитектуры, в котором до революции жили псковские губернаторы, шла с 2017 года. 

  • «Каверинка» переезжает в Дом губернатора
    Фото: Аиф Псков
  • «Каверинка» переезжает в Дом губернатора
    Фото: Аиф Псков
  • «Каверинка» переезжает в Дом губернатора
    Фото: Аиф Псков
  • «Каверинка» переезжает в Дом губернатора
    Фото: Аиф Псков
  • «Каверинка» переезжает в Дом губернатора
    Фото: Аиф Псков
  • «Каверинка» переезжает в Дом губернатора
    Фото: Аиф Псков

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