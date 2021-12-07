На пепелище сгоревшего дома в Палкинском районе обнаружили тело мужчины

21:57, 07 декабря 2021, ПАИ

Вчера в 18:42 в деревне Бобъяково Палкинского района сгорел жилой дом.

Как сообщает корреспондент газеты «Льновод», причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.



Сегодня на пепелище после вчерашнего пожара обнаружено тело гражданина, предположительно хозяина дома 1964 г. р. Детали несчастного случая уточняются.