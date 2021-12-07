Опубликован 65-й сборник «Археология и история Пскова и Псковской земли»
Вышел в свет 65-й выпуск сборника «Археология и история Пскова и Псковской земли», ежегодника семинара имени академика В. В. Седова. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области. В сборнике опубликованы материалы конференции 2019 года, посвящённой памяти Бориса Харлашова.
В ежегоднике публикуются результаты исследований по археологии, истории и архитектуре Пскова и Псковской земли, а также разнообразные вопросы истории культуры Северо-Запада России, соседних государств Балтии, Белоруссии и всей лесной зоны Восточной Европы.
Напомним, последнее по времени 66-е заседание семинара «Археология и история Пскова и Псковской земли» проходило в Пскове 20-22 апреля 2021 года. Формат был комбинированным: очное заседание в Пскове сопровождалось видеоконференцией в Zoom.
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