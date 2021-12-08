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Общество

В Госдуме планируют ограничение продаж спиртного на Новый год

Депутат от ЕР в Госдуме предложил ограничить продажу спиртного на Новый год. Фото: «ВКонтакте»

В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в Новый год. Об этом сообщает сайт «Газета.ру».

«Вводить ограничения нужно, чтобы россияне не спивались, а культурно-массовые мероприятия в это время должны быть бесплатными — так будет чем себя занять»,  — сказал член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев.

Хамзаев сообщил, что 15 декабря в Госдуме пройдёт заседание межфракционной рабочей группы, которая рассмотрит вопрос регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники. «Пригласим туда МВД, прокуратуру, Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минздрав, Минтруд», — подвёл итог депутат от «Единой России».

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