22-летняя пассажирка пострадала в ДТП в Пскове

09:22, 08 декабря 2021, ПАИ

В Пскове в результате столкновения автомобилей пострадала 22-летняя пассажирка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

7 декабря в 09:39 на улице Киселёва, 23 43-летний водитель внедорожника Range Rover не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», который ехал по главной дороге.

В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного автомобиля. Она обратилась в областную больницу с ушибами лица и головы. После оказания помощи была отпущена домой. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.