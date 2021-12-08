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Происшествия

22-летняя пассажирка пострадала в ДТП в Пскове

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

В Пскове в результате столкновения автомобилей пострадала 22-летняя пассажирка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

7 декабря в 09:39 на улице Киселёва, 23 43-летний водитель внедорожника Range Rover не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», который ехал по главной дороге.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного автомобиля. Она обратилась в областную больницу с ушибами лица и головы. После оказания помощи была отпущена домой. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

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