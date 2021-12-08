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Преподаватели Витебского государственного университета прошли профессиональную стажировку в ПсковГУ

Представители Витебского государственного университета - кандидат филологических наук, доцент Оксана Данич и кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой коррекционной педагогики Наталья Бумаженко прошли недельную профессиональную стажировку в ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Кафедра образовательных технологий организовала для гостей открытые занятия по педагогическим дисциплинам профиля «Начальное образование». Так, профессор кафедры Татьяна Соловьева прочитала лекцию «Формирование инструментальных компетенций у студентов педагогических профессий», доцент Наталья Лебедева подготовила занятие по дисциплине «Дошкольники и младшие школьники группы риска», а на занятии «Введение в проектную деятельность» студенты показали гостям итоговые проекты, выполненные под руководством преподавателя Инны Прадун. Завершилось знакомство с системой начального образования России в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, где завучем Еленой Яковлевой была подготовлена экскурсия по школе.

Два дня стажировки были выделены для знакомства с российской системой дошкольного образования. Доцент кафедры Арина Михайлова не только показала аудиторную подготовку студентов профиля «Дошкольное образование и Иностранный язык», но и подготовила визиты в несколько детских садов Пскова.

Не осталась в стороне и экспериментальная лаборатория учебной лексикографии. Профессора Татьяна Никитина и Елена Рогалёва познакомили Наталью Бумаженко и Оксану Данич с особенностями организации работы младших школьников со словарями в учебное и внеурочное время.

Кафедрой технологии работы с лицами с особыми потребностями 2 декабря был организован визит в Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, где гости университета смогли увидеть практический процесс организации коррекционной работы с детьми.

Доцент кафедры образовательных технологий Ирина Михайлова организовала экскурсию в ПИЛГ г. Пскова, где заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Яковлева рассказала коллегам об особенностях новой школы. Гости прошли по школе с экскурсией, посетили кабинет робототехники, технологии, спортивный зал, библиотеку, кабинет начальной школы, столовую. Елена Николаевна рассказала об передвижных мобильных лабораториях: для научно-исследовательской деятельности младших школьников, для изучения химии и биологии.

Завершилось пребывание белорусских коллег экскурсиями по Псково-Печерскому монастырю и Краеведческому музею г. Печоры, в котором гости познакомились не только с историей города, но и с историей народа Сету, проживающего на Печорской земле.

На итоговой встрече на кафедре были обсуждены итоги стажировки, цели которой были признаны достигнутыми, и перспективы дальнейшей работы.

«Будем надеяться на развитие двусторонних отношений с Витебским государственным университетом им. П. М. Машерова», - отметили преподаватели ПсковГУ.

План сотрудничества между факультетом образовательных технологий и дизайна (ныне – институт образования) Псковского университета и педагогическим институтом Витебского государственного университета имени П. М. Машерова был подписан еще в 2019 году. В настоящее время взаимодействие возобновлено: в частности, в октябре с циклом лекций по методике обучения математике в начальной школе  и инновационным педагогическим технологиям белорусский вуз посетила доцент кафедры образовательных технологий Лариса Сергеева.

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