О понятиях подвига и героизма рассказали росгвардейцы псковским студентам

10:24, 08 декабря 2021, ПАИ

В модельной библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области провели встречу с учащимися политехнического колледжа, посвящённую Дню Героев Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы и работники библиотеки рассказали учащимся о понятиях подвига и героизма, их месте в современном мире. Показали документальный фильм, рассказывающий о самых молодых Героях России и СССР.

В завершение мероприятия собравшиеся почтили память героев минутой молчания.

День Героев Отечества отмечается в нашей стране 9 декабря. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Медалью «Золотая Звезда» отмечены 478 военнослужащих, сотрудников и воспитанников войск правопорядка. Из них 306 стали Героями Советского Союза, 172 присвоено звание Героя Российской Федерации. Звания Героя Российской Федерации посмертно удостоены 125 военнослужащих и сотрудников.