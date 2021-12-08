Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О понятиях подвига и героизма рассказали росгвардейцы псковским студентам

В модельной библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области провели встречу с учащимися политехнического колледжа, посвящённую Дню Героев Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы и работники библиотеки рассказали учащимся о понятиях подвига и героизма, их месте в современном мире. Показали документальный фильм, рассказывающий о самых молодых Героях России и СССР.

В завершение мероприятия собравшиеся почтили память героев минутой молчания.

День Героев Отечества отмечается в нашей стране 9 декабря. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Медалью «Золотая Звезда» отмечены 478 военнослужащих, сотрудников и воспитанников войск правопорядка. Из них 306 стали Героями Советского Союза, 172 присвоено звание Героя Российской Федерации. Звания Героя Российской Федерации посмертно удостоены 125 военнослужащих и сотрудников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

08 декабря 2021

Россельхозбанк в Псковской области увеличил кредитный портфель АПК более в полтора раза
08 декабря 2021

Пять человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
08 декабря 2021

ФОТОФАКТ: Дороги в Бежаницах окутал густой туман
08 декабря 2021

Более 17 километров нового барьерного ограждения установили на дорогах Псковской области по нацпроекту
08 декабря 2021

179 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
08 декабря 2021

Псковское «Зарядье» может появиться на Четырёх углах в Пскове
08 декабря 2021

Из-за установки новогодней ели 11 декабря ограничат движение в центре Пскова
08 декабря 2021

Тротуары на улице Советской Армии в Пскове отремонтируют в 2022 году

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...