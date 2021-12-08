Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Тротуары на улице Советской Армии в Пскове отремонтируют в 2022 году

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют тротуары на улице Советской Армии на участке дороги от улицы 1-й Поселочной до Ленинградского шоссе, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Планируется разобрать изношенные слои покрытия и основания тротуаров, вырубить мешающие деревья и срезать кустарник. После этого подрядная организация приведёт в порядок съезды и остановочные площадки, восстановит существующую дорожную одежду, установит бортовой камень.

Контракт также предусматривает замену люков колодцев, засев газонов травой, посадку живой изгороди из саженцев кизильника, установку нового пешеходного ограждения.

Работы должны быть завершены до 18 августа 2022 года. Подрядчик ООО «Дорожное строительное монтажное управление».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

08 декабря 2021

Россельхозбанк в Псковской области увеличил кредитный портфель АПК более в полтора раза
08 декабря 2021

Пять человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
08 декабря 2021

ФОТОФАКТ: Дороги в Бежаницах окутал густой туман
08 декабря 2021

Более 17 километров нового барьерного ограждения установили на дорогах Псковской области по нацпроекту
08 декабря 2021

179 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
08 декабря 2021

Псковское «Зарядье» может появиться на Четырёх углах в Пскове
08 декабря 2021

Из-за установки новогодней ели 11 декабря ограничат движение в центре Пскова
08 декабря 2021

Тротуары на улице Советской Армии в Пскове отремонтируют в 2022 году

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...