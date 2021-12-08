Тротуары на улице Советской Армии в Пскове отремонтируют в 2022 году
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют тротуары на улице Советской Армии на участке дороги от улицы 1-й Поселочной до Ленинградского шоссе, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Планируется разобрать изношенные слои покрытия и основания тротуаров, вырубить мешающие деревья и срезать кустарник. После этого подрядная организация приведёт в порядок съезды и остановочные площадки, восстановит существующую дорожную одежду, установит бортовой камень.
Контракт также предусматривает замену люков колодцев, засев газонов травой, посадку живой изгороди из саженцев кизильника, установку нового пешеходного ограждения.
Работы должны быть завершены до 18 августа 2022 года. Подрядчик ООО «Дорожное строительное монтажное управление».
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