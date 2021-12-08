Танцевальная команда, в состав которой вошли студенты ПсковГУ, заняла первое место на фестивале современной хореографии

10:48, 08 декабря 2021, ПАИ

Команда FNJ студии хореографии и актерского искусства UNI-Center заняла первое место на танцевальном фестивале современной хореографии Star't dance fest в Санкт-Петербурге в номинации Diva Mix Adults. В состав команды вошли студент Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Илья Тимофеев и первокурсница Института права, экономики и управления Варвара Макарова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Для меня это был первый опыт выступления на такой масштабной площадке современной хореографии, - поделился впечатлениями Илья. - Занимаясь у тренера студии Нины Уткиной всего лишь с начала этого учебного года, в составе команды мы смогли выйти на такой высокий уровень и взять первое место. На фестивале было множество команд других студий и центров, представлявших номера в стиле Juzz Funk, Strip, Vogue. В судейском составе были настоящие профессионалы, например из проекта «Танцы на ТНТ». Вся команда была в восторге от высокой оценки нашего номера судьями и публикой».

Star't dance fest - танцевальный фестиваль современной хореографии, который прошел в Санкт-Петербурге 4-5 декабря. Проект раскрывает и показывает креативное мышление хореографов, провокационное шоу танцоров, удивляющее своей неординарностью и творческим подходом.