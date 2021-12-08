Что общего у Александра Невского с дружиной и себежского лесника

15:06, 08 декабря 2021, ПАИ

Выставка, посвященная деятельности Национального парка «Себежский» и приуроченная к его 25-летию откроется в Туристско-информационном центре Псковской области 14 декабря в 14:00.

В экспозиции представлена деятельность работы двух особо охраняемых природных территорий – Национального парка «Себежский», расположенного на границе с Латвией и Белоруссией и заказника «Ремдовский», также занимающего приграничное положение с Эстонией и находящегося в управлении Себежского парка. На выставке представлены ключевые эколого-просветительские проекты, с которыми можно познакомиться, приехав на заповедные территории. Здесь и экспозиция «Хранители», рассказывающая, кто же работает в лесу, что он там делает и главный вопрос – для чего? Оказывается, на особо охраняемой природной территории трудится множество специалистов: кто-то ловит миног и бабочек, кто-то – браконьеров, а кто-то – направление ветра. Работа других - разъяснять туристам правила посещения, детям – основы экологических знаний, волонтерам – способы колки дров и заполнения журнала наблюдений.

Количество экологических троп на территории НП «Себежский» за последний год увеличилось в 8 раз. Была одна, стало 8. Вот такая простая арифметика, за которой - совсем непростой труд многих людей. Это и дизайнеры, и метеорологи, и орнитологи – ведь тропы парка имеют профориентационную направленность и в черте города Себеж, в «Зеленом квартале», теперь все почти как в сказке: пойдешь направо – охотоведом станешь, а налево – ученым-исследователем.

Те, кто хочет стать лесничим, определенно, должны поехать в д. Рудня, ведь там – вотчина себежских работников леса. Начиная со здания 1947 года постройки, которое изначально и было конторой лесничества, и заканчивая тем, что над созданием музея трудились три поколения лесников всего района. Работа получилась очень благодарной, и теперь в конторе можно примерить все кители и фуражки, просмотреть лесные карты и документы, а при желании даже остаться на ночь и стать настоящим лесничим - хранителем музея. Посетить также музей «Лесные машины» и узнать, как сложно потушить пожар, зачем леснику меч, что именно отшелушивается в специальной машине, и убедиться, что труд работников леса – это не просто зачем-то бродить по лесу с топором.

Здесь же, под открытым небом, расположился единственный в России Музей дров в виде лабиринта. В нем – вся история взаимодействия человека с огнем. С Буратино и троном из тысячи топоров, коллекцией печных дверок, различными видами костровищ, ухватов и запахом кружевных блинов из русской печки.

А еще на выставке – история создания монумента «Князь Александр Невский с дружиной», прославившего маленькую деревушку на берегу Чудского озера на всю страну, и наши планы по развитию инфраструктуры, чтобы уже в следующем году эта точка на карте Псковской области стала еще одним интересным и комфортным местом притяжения тысяч туристов.

Сама выставка изготовлена из дерева, состоит из девяти интерактивных модулей. Не крепится на стенах, не содержит длинных текстов.

Редкая. Интересная. Необычная. Такая же, как наша заповедная работа.

Ждем вас по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, д. 14. Открытие - 14 декабря в 14 часов. Выставка будет открыта для посещения до 24 декабря с 10 до 18 часов.