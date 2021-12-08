179 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

11:27, 08 декабря 2021, ПАИ

67 663 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 179 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 59 108 пациентов (за сутки – 158), умерло 1 128 инфицированных COVID-19. Всего специалисты провели 676 645 тестов на коронавирус (за сутки – 1 741).

Глава региона отметил, что дистанционное обучение в Пскове – необходимая мера, вызванная резким ростом заболеваемости ОРВИ среди школьников. Каждый пятый класс в городе находится на карантине.