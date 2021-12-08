Более 17 километров нового барьерного ограждения установили на дорогах Псковской области по нацпроекту

11:30, 08 декабря 2021, ПАИ

В 2021 году исполнено два контракта на установку и замену барьерного ограждения на региональных дорогах Псковской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

АО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» установило в регионе около 5,7 тысячи погонных метров нового барьерного ограждения. Сумма контракта составляет 11,7 млн рублей. Так, новое ограждение появилось на дороге Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе на отдельных участках с 44-го по 56-й км и на 67-м км дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы в Дновском районе.

Кроме того, еще один подрядчик ООО «Меганефть» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» установил 11,7 тысячи погонных метров новой «барьерки». Металлоконструкции появились на участках дорог Пушкинские Горы — Локня, Носово — Зимари — Кашино, Пушкинские Горы — Носово, Пушкинские Горы — Рождество — Велье, Кокорино — Савкина Горка, Поляне — Острие — Позолотино, Пушкинские Горы — Захино — Барабаны, Подкрестье — Гарино, Новоржев — Кудеверь, Новоржев — Опочка, Опочка — Дубровка — граница с Республикой Белоруссия, Пустошка — Себеж и Заполье — Гдов. Средства на реализацию контракта в объеме 28,6 млн рублей выделены из областного бюджета.

Барьерное ограждение выполнено из оцинкованного металла и укомплектовано светоотражающими элементами, что положительно сказывается на безопасности дорожного движения в темное время суток. Светоотражатели обозначают направление полосы движения на виражах и поворотах и предупреждают водителей об опасном участке дороги. Барьерное ограждение также предназначено для предотвращения съезда автомобилей в кювет и несанкционированного выхода пешеходов на дорогу и ее перехода в неположенном месте.