ФОТОФАКТ: Дороги в Бежаницах окутал густой туман
Дороги в Бежаницах окутал сильный туман, передаёт корреспондент газеты «Сельская новь».
Из-за ограниченной видимости МО МВД России «Бежаницкий» призывает водителей быть внимательными во время движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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