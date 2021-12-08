Пять человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
В Псковской области от коронавируса скончалось ещё пять человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 128 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 663 случая COVID-19 (179 — за прошедшие сутки). 59 108 пациентов вылечились от коронавируса, из них 158 — за минувшие сутки.
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