Обманувшего трех псковских пенсионерок мошенника задержала полиция

11:51, 08 декабря 2021, ПАИ

Полиция задержала 27-летнего безработного жителя Ленинградской области, который подозревается в мошенничестве — действуя в группе злоумышленников, мужчина приезжал к обманутым пенсионеркам в Пскове и забирал у них деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Как сообщалось ранее, 23 и 24 ноября в Пскове к трем пожилым горожанкам обратились незнакомцы, которые под предлогом якобы освобождения их сына, дочери и внука от уголовной ответственности за будто бы совершенные ДТП, украли у них в общей сложности 730 тысяч рублей и 1000 долларов США. Потерпевшие, убедившись, что стали жертвами мошенников, обратились за помощью в полицию. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

Полиция выяснила, что пенсионеркам звонили с помощью интернет-телефонии с территории одного из сопредельных государств. А задержанный гражданин, действуя в составе группы лиц, приезжал в роли курьера к доверчивым горожанкам за деньгами. В его отношении сейчас избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается, отметили в ведомстве.