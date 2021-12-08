Ремонт залов и новые тренажеры: в ПсковГУ продолжается обновление спортивной инфраструктуры

12:14, 08 декабря 2021, ПАИ

В Псковском государственном университете продолжается обновление спортивной инфраструктуры, которая на данный момент включает 9 спортивных залов и плавательный бассейн с тренажерным залом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В ноябре начался ремонт в спортзале на улице Красноармейской - впервые со времени постройки здания. Уже восстановлена крыша, окна заменены на пластиковые, покрашены стены и потолки. Рабочие приступили к замене полов, в дальнейшем планируется оборудовать пространство новыми светильниками и спортивным оборудованием: здесь появятся баскетбольные кольца, волейбольная сетка.

До нового года ремонт собираются завершить. Следующий на очереди - спортзал, расположенный в главном университетском корпусе на площади Ленина. Специалисты разрабатывают проект капитального ремонта, ориентировочно он будет готов в январе 2022 года. Как рассказывает исполняющий обязанности заведующего кафедрой физической культуры и здоровьесбережения ПсковГУ Геннадий Ранцев, зал давно не ремонтировался, переход в него из основного здания находится в неудовлетворительном состоянии. В ходе ремонта предполагается выполнить большой спектр работ: здесь отремонтируют кровлю, заменят окна и полы.

При условии выделения средств ремонт начнется уже в апреле-мае. На время работ учащиеся будут заниматься физкультурой на уличных площадках или в залах других корпусов. Главное в сложившихся условиях - приступить к ремонту, уверены преподаватели и студенты. В 2022 году университет также планирует начать работы в физкультурном комплексе на улице Толстого, где особого внимания требует давно не ремонтировавшаяся кровля.

Обновляется и спортивное оборудование вуза. В этом году университетом закуплены силовые тренажеры на сумму около 5,5 млн рублей. Новые беговые дорожки, велоэргометры, штанги совсем скоро появятся в целом ряде корпусов - их разместят и на Красноармейской, и на площади Ленина, возможно, часть из них будет установлена в студенческом кампусе. Пополнится приобретениями и тренажерка плавательного бассейна ПсковГУ.

Добавим, что общая площадь спортивных залов университета составляет 2396 кв. м. Площадь открытого стадиона – 4550,6 кв м. Площадь зеркала воды плавательного бассейна составляет 275 кв. м, длина дорожки – 25 м. На спортивных объектах проводятся учебно-тренировочные занятия студентов университета.

В ПсковГУ организован спортивный клуб, в котором работают 14 спортивных секций. Волейбол, баскетбол, футбол, регби, академическая гребля, шахматы, большой теннис, легкая атлетика, спортивное ориентирование, плавание и даже чирлидинг – вот далеко не полный список тех видов спорта, которыми занимаются студенты ПсковГУ. Около 700 ребят несколько раз в неделю приходят на тренировки, развивают силу, быстроту и ловкость, участвуют в соревнованиях и берут награды на значимых состязаниях, защищая честь вуза.