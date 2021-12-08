Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ремонт залов и новые тренажеры: в ПсковГУ продолжается обновление спортивной инфраструктуры

В Псковском государственном университете продолжается обновление спортивной инфраструктуры, которая на данный момент включает 9 спортивных залов и плавательный бассейн с тренажерным залом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В ноябре начался ремонт в спортзале на улице Красноармейской - впервые со времени постройки здания. Уже восстановлена крыша, окна заменены на пластиковые, покрашены стены и потолки. Рабочие приступили к замене полов, в дальнейшем планируется оборудовать пространство новыми светильниками и спортивным оборудованием: здесь появятся баскетбольные кольца, волейбольная сетка.

До нового года ремонт собираются завершить. Следующий на очереди - спортзал, расположенный в главном университетском корпусе на площади Ленина. Специалисты разрабатывают проект капитального ремонта, ориентировочно он будет готов в январе 2022 года. Как рассказывает исполняющий обязанности заведующего кафедрой физической культуры и здоровьесбережения ПсковГУ Геннадий Ранцев, зал давно не ремонтировался, переход в него из основного здания находится в неудовлетворительном состоянии. В ходе ремонта предполагается выполнить большой спектр работ: здесь отремонтируют кровлю, заменят окна и полы.

При условии выделения средств ремонт начнется уже в апреле-мае. На время работ учащиеся будут заниматься физкультурой на уличных площадках или в залах других корпусов. Главное в сложившихся условиях - приступить к ремонту, уверены преподаватели и студенты. В 2022 году университет также планирует начать работы в физкультурном комплексе на улице Толстого, где особого внимания требует давно не ремонтировавшаяся кровля.

Обновляется и спортивное оборудование вуза. В этом году университетом закуплены силовые тренажеры на сумму около 5,5 млн рублей. Новые беговые дорожки, велоэргометры, штанги совсем скоро появятся в целом ряде корпусов - их разместят и на Красноармейской, и на площади Ленина, возможно, часть из них будет установлена в студенческом кампусе. Пополнится приобретениями и тренажерка плавательного бассейна ПсковГУ.  

Добавим, что общая площадь спортивных залов университета составляет 2396 кв. м. Площадь открытого стадиона 4550,6 кв м. Площадь зеркала воды плавательного бассейна составляет 275 кв. м, длина дорожки – 25 м. На спортивных объектах проводятся учебно-тренировочные занятия студентов университета.

В ПсковГУ организован спортивный клуб, в котором работают 14 спортивных секций. Волейбол, баскетбол, футбол, регби, академическая гребля, шахматы, большой теннис, легкая атлетика, спортивное ориентирование, плавание и даже чирлидинг – вот далеко не полный список тех видов спорта, которыми занимаются студенты ПсковГУ. Около 700 ребят несколько раз в неделю приходят на тренировки, развивают силу, быстроту и ловкость, участвуют в соревнованиях и берут награды на значимых состязаниях, защищая честь вуза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

08 декабря 2021

В Пскове ищут передержку собаке с эпилепсией
08 декабря 2021

ФАПы в Псковской области смогут продавать лекарства
08 декабря 2021

Большой центр вакцинации откроется в Пскове
08 декабря 2021

Уроки музыки: псковский преподаватель занимается с особенными детьми
08 декабря 2021

Квартира в Пскове вошла в топ самой дорогой недвижимости в новостройках на Северо-Западе
08 декабря 2021

В России разрешили штрафовать за отсутствие маски по фотографиям
08 декабря 2021

Ремонт залов и новые тренажеры: в ПсковГУ продолжается обновление спортивной инфраструктуры
08 декабря 2021

Диалектика АПК. Что псковские аграрии ждут от наступающего 2022 года?

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...