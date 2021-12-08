В России разрешили штрафовать за отсутствие маски по фотографиям

12:16, 08 декабря 2021, ПАИ

Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски без расследования и экспертизы. Для штрафа достаточно протокола и фотофиксации нарушителя, пишет РИА Новости.

Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из района Люблино в Москве. На магазин составили протокол из-за отсутствия маски у продавца. Торговая точка получила штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако представитель магазина не согласился со штрафом и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Верховный суд РФ согласился с выводами районного суда, отметив, что для установления виновности нет необходимости использовать специальные познания в науке и технике.

В суде также отметили, что в административном расследовании нет необходимости, поскольку его проводят только в случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия.