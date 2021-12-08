Квартира в Пскове вошла в топ самой дорогой недвижимости в новостройках на Северо-Западе

12:23, 08 декабря 2021, ПАИ

Квартира в Пскове вошла в топ самой дорогой недвижимости от 100 кв. метров в новостройках на Северо-Западе. Рейтинг составили специалисты из компании ЦИАН.

Псковские апартаменты занимают 9-е место из 10. Речь идёт о квартире в жилом комплексе «ТЭЦ на Великой» на улице Советской в доме Курдонёр. Площадь трёхкомнатной квартиры - 112,43 кв. метра, стоимость - 14,39 млн рублей. Отмечается, что за четыре месяца квартира подорожала на 16%.

На первом месте рейтинга находится квартира, расположенная в малоэтажном комплексе премиум-класса Gatchina Gardens в Гатчинском районе Ленинградской области. В одном из корпусов свободен юнит площадью 308,54 кв. м. Стоимость этого лота составляет 61,71 млн рублей.

На десятом месте - трёхкомнатная квартира во Всеволожском районе Ленинградской области - в строящемся жилищном комплексе ID Kudrovo. Её габариты - 103,98 кв. м. Стоимость крупногабаритной недвижимости по этому адресу достигает 14,77 млн рублей.

