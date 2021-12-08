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Общество

Большой центр вакцинации откроется в Пскове

В здании бывшего перинатального центра в Пскове планируется открыть большой прививочный центр. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании согласительной комиссии по бюджету региона на 2022 год 8 декабря, пишет «Псковская правда».

Корпус, в котором раньше находился перинатальный центр, был передан Псковской городской поликлинике. Он вошёл в программу модернизации первичного звена здравоохранения.

В здании уже проведён ремонт на первом этаже. На эти цели было потрачено 7 млн рублей. Сейчас начинается подготовка помещений под установку компьютерного томографа. На продолжение ремонта направят ещё 7 млн рублей. В здание будут переведены медицинские службы.

Первых пациентов новый центр планирует принять уже в январе 2022 года.

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