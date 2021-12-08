В Пскове создали рабочую группу по вопросу открытия вытрезвителя

12:56, 08 декабря 2021, ПАИ

Рабочую группу по вопросу открытия медицинского вытрезвителя создали в Пскове. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова на заседании согласительной комиссии по бюджету Псковской области на 2022 год 8 декабря, пишет «АиФ-Псков».

По закону такое учреждение не может быть подведомственным какой-либо медицинской организации и социальной защиты. Для этого необходимо создать некоммерческую организацию. Вера Емельянова добавила, что имеющиеся помещения требуют вложений. На эти цели потребуется 2-5 млн рублей. До конца работы согласительной комиссии по бюджету будет названа необходимая сумма.

«Вопрос требует решения, но не является критическим», - заметила вице-губернатор и предложила отложить решение вопроса по открытию вытрезвителя.