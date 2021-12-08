Фильм «Псковский рубеж. Четыре времени Псковской обители» стал лауреатом V Международного Русского кинофестиваля

13:05, 08 декабря 2021, ПАИ

Фильм «Псковский рубеж. Четыре времени Псковской обители» стал лауреатом в номинации «История Отечества» V Международного Русского кинофестиваля (V МРКФ), подведение итогов состоялось 2 декабря в Москве в большом зале гостиницы «Золотое кольцо». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Были названы 55 лауреатов в 24 номинациях кинофестиваля - основных, профессиональных и специальных, таких как «Понять русскую душу», «Русский характер», «История Отечества», «Русская классика» и других.

В награждении лауреатов V Международного Русского кинофестиваля приняли участие митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин, лауреат Национальной премии «Писатель года» Сергей Фёдоров, руководитель детского центра «Радужная зебра» Елена Синдяева, руководитель Фонда «Национальные традиции» Николай Ларин и другие почетные гости. Вели церемонию награждения лауреатов и закрытия V МРКФ председатель жюри кинорежиссер и педагог Виктор Васильев, член жюри актриса и педагог Анна Екатерининская и директор Русского кинофестиваля кинорежиссер Андрей Холенко.

Гран-при V МРКФ получил документальный фильм «Герои нашего времени» Павла Кобяка, автора из Санкт-Петербурга. Фильм рассказывает о спасателях и сотрудниках МЧС разных регионов нашей страны от Санкт-Петербурга до Сахалина - именно такой путь проделали создатели фильма на мотоциклах. Одним из героев фильма стал глава МЧС Евгений Зиничев, посмертно награжденный звездой Героя России.

О людях с русским характером и русской душой рассказывают и многие другие документальные фильмы, ставшие лауреатами V МРКФ, - «Дирижер духа» (режиссер Ирма Комладзе) о военном дирижере Валерии Халилове, «Одной дорогой со страной» (режиссер Владимир Кузнецов) об изобретателе оружия Михаиле Калашникове, «Свет из сердца» (режиссер Элина Баклашова (Малютина) о бывшем крепостном, а позже купце и строителе действующих и сейчас железных дорог Петре Губонине, на гербе которого было начертано «Не себе, а Родине».

Отдельно был признан фильм открытия кинофестиваля «Псковский рубеж. Четыре времени Псковской обители», который стал лауреатом в номинации «История Отечества». В Дневниках V МРКФ, которые проходили на «Радио России», приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Елена Полонская.

Жюри отметило дипломами целый ряд короткометражных, анимационных, детских и студенческих фильмов, лучшие актерские и операторские работы, а среди полнометражных фильмов лауреатов признано не было.

Среди номинаций V МРКФ добавилась еще одна - «Лучший телевизионный проект о кино». Её обладателем стал телепроект «Мистические тайны кино», ведущий народный артист России Владимир Березин, генеральный продюсер Юрий Мархолия.

В завершение мероприятия состоялся живой концерт русской классической музыки в исполнении солистки Московской областной филармонии и Большого театра России Алины Яровой в сопровождении лауреата международных конкурсов и фестивалей пианиста Олега Калагурова.

Всего для участия в V Международном Русском кинофестивале было представлено более 200 фильмов из 13 стран, а в программу конкурсного кинопоказа было отобрано более 100 фильмов. Подробные итоги V МРКФ опубликованы на сайте кинофестиваля.

Международный Русский кинофестиваль проводится с 2017 года по инициативе независимых кинематографистов, кинодокументалистов и педагогов кинематографических вузов России. За время его существования в нем приняли участие более тысячи авторов из десятков стран мира. В 2021 году Международный Русский кинофестиваль проводится с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.