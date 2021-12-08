В России предложили изменить законодательство об оружии

13:08, 08 декабря 2021, ПАИ

МВД предложило внести изменения в статью 7 ФЗ «Об оружии» и наделить себя новыми полномочиями, пишет РИА Новости.

В частности, ведомство хочет получить полномочия по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям, следует из письма ведомства в Минпромторг.

В МВД отмечают, что сейчас в законе отсутствует закрепленная структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям.