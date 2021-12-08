В России предложили изменить законодательство об оружии
МВД предложило внести изменения в статью 7 ФЗ «Об оружии» и наделить себя новыми полномочиями, пишет РИА Новости.
В частности, ведомство хочет получить полномочия по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям, следует из письма ведомства в Минпромторг.
В МВД отмечают, что сейчас в законе отсутствует закрепленная структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям.
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