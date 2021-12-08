В Пскове ищут передержку собаке с эпилепсией

13:51, 08 декабря 2021, ПАИ

В Пскове ищут передержку на время холодов собаке Ирме с эпилепсией. Как сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита», у собаки ежедневно случаются приступы.

В морозную погоду приступы у Ирмы увеличились, и волонтёры перевели собаку в отапливаемый вольер. Но и это не дало результатов.

«Возможно, в небольшом помещении, где она сейчас содержится, приступы провоцируются ещё и большим количеством «соседей», - пояснили волонтёры.

Напомним, волонтёры забрали Ирму из Неёлово в сентябре текущего года со свежей раной на бедре. Всё её тело было покрыто шрамами, а большая часть старых травм приходится на голову и лапы. Собаку успешно прооперировали в клинике.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 89113623125.