На 30 тысяч рублей оштрафовали печерянина за неисполнение предписания Россельхознадзора

14:10, 08 декабря 2021, ПАИ

В Печорском районе за повторное совершение административного правонарушения на 30 000 рублей оштрафован собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 3,4 га. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В августе 2021 года сотрудники ведомства провели внеплановую выездную проверку исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений земельного законодательства. Правообладатель должен был провести мероприятия по защите земельного участка от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

В итоге предписание не было исполнено в установленный законом срок.

В марте 2021 года землевладелец уже привлекался судом к административной ответственности за неисполнение предписания территориального управления Россельхознадзора. Таким образом, его действия квалифицируются по статье 19.5 части 26 КоАП РФ как повторное в течение года совершение административного правонарушения.

Материалы дела были направлены мировому судье, который по итогам их рассмотрения в октябре 2021 года вынес решение о назначении наказания в виде административного штрафа размером 30 000 рублей.