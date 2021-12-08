Обеспечить сироту жильем обязала прокуратура администрацию Палкинского района

14:24, 08 декабря 2021, ПАИ

В Палкинском районе прокуратура обязала обеспечить сироту жильем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

В нарушение требований действующего законодательства администрация Палкинского района не обеспечила 23-летнюю сироту благоустроенным жилым помещением, в результате чего она длительное время снимала квартиру. Прокурор района обратился в суд с иском к администрации Палкинского района об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. Реальное исполнение решения суда прокуратурой района взято на контроль, уточнили в ведомстве.