Обеспечить сироту жильем обязала прокуратура администрацию Палкинского района
В Палкинском районе прокуратура обязала обеспечить сироту жильем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры района.
В нарушение требований действующего законодательства администрация Палкинского района не обеспечила 23-летнюю сироту благоустроенным жилым помещением, в результате чего она длительное время снимала квартиру. Прокурор района обратился в суд с иском к администрации Палкинского района об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем.
Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. Реальное исполнение решения суда прокуратурой района взято на контроль, уточнили в ведомстве.
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