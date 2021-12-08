«Знак качества» присвоят Псковской федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма

17:19, 08 декабря 2021, ПАИ

«Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма» является участником проекта «Продюсерский центр СО НКО», который реализует ПРОО «Команда 2018» при поддержке фонда президентских грантов. Федерация вышла на уровень получения сертификата для присвоения знака качества.

Псковская общественная областная организация осуществляет обучение и подготовку по нескольким спортивным и туристическим направлениям: скалолазание, альпинизм и спортивный туризм.

На данный момент приём новых участников ограничен из-за эпидемиологической ситуации.

Осуществляется набор секций как долгосрочных, так и на единичные выезды или походы. Целью сборов является обучение участников секций надёжным и безопасным приёмам страховки и работы со снаряжением.

Псковичи могут обучиться навыкам с нуля благодаря теории, практики, туристическим походам, а также участию в соревнованиях. Федерация гарантирует соблюдение и обучение правилам безопасности.

Отметим, до того, как получить знак качества, участники проделывают большую работу - проходят первичные самооценки организации, внешнюю оценку по системе «ОКНО» от АНО Центра обеспечения качества деятельности организаций социальной сферы «ОКНО», партнёров ПРОО «Команда 2018», вносят коррективы в структуру организации и меняют привычный принцип работы.

Контакты Псковской общественной областной организации «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма»:

Тел.: +7 (911) 370-09-38

ВК: https://vk.com/fasstpsk

Instagram: @fasst.pskov