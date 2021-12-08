Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Знак качества» присвоят Псковской федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма

«Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма» является участником проекта «Продюсерский центр СО НКО», который реализует ПРОО «Команда 2018» при поддержке фонда президентских грантов. Федерация вышла на уровень получения сертификата для присвоения знака качества.

Псковская общественная областная организация осуществляет обучение и подготовку по нескольким спортивным и туристическим направлениям: скалолазание, альпинизм и спортивный туризм.

На данный момент приём новых участников ограничен из-за эпидемиологической ситуации.

Осуществляется набор секций как долгосрочных, так и на единичные выезды или походы. Целью сборов является обучение участников секций надёжным и безопасным приёмам страховки и работы со снаряжением.

Псковичи могут обучиться навыкам с нуля благодаря теории, практики, туристическим походам, а также участию в соревнованиях. Федерация гарантирует соблюдение и обучение правилам безопасности.

Отметим, до того, как получить знак качества, участники проделывают большую работу - проходят первичные самооценки организации, внешнюю оценку по системе «ОКНО» от АНО Центра обеспечения качества деятельности организаций социальной сферы «ОКНО», партнёров ПРОО «Команда 2018», вносят коррективы в структуру организации и меняют привычный принцип работы.

Контакты Псковской общественной областной организации «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма»:

Тел.: +7 (911) 370-09-38

ВК: https://vk.com/fasstpsk

Instagram: @fasst.pskov

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

08 декабря 2021

«Знак качества» присвоят Псковской федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма
08 декабря 2021

Псковское отделение ВОИ получит сертификат качества по системе «ОКНО»
08 декабря 2021

Псковская область занимает 7 место по популярности отдыха в санаториях в 2021 году
08 декабря 2021

Петербургский El Copitas, совладельцем которого является пскович, вошёл в десятку лучших баров мира
08 декабря 2021

В Пскове началась подготовка к VII марафону «Псковжилстрой 2022»
08 декабря 2021

Сбои в электроснабжении привели к снижению температуры в жилых домах в Острове
08 декабря 2021

Акция в помощь приютам для бездомных животных пройдёт в Великих Луках
08 декабря 2021

У границ Псковской области российский истребитель Су-30СМ атаковал самолёт НАТО F-35

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...