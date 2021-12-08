Про досуг псковской молодежи расскажет новый выпуск «Свежего «ПоМола»

15:23, 08 декабря 2021, ПАИ

В новом выпуске «Свежего «ПоМола» поговорим о досуге молодежи. Что сейчас востребовано, насколько доступно, а самое главное, чего не хватает для свободного времяпрепровождения юным псковичам.

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Новости Молодежного парламента при Псковсокм областном Собрании депутатов и другие видео смотрите и читайте в сюжете.