Про досуг псковской молодежи расскажет новый выпуск «Свежего «ПоМола»
В новом выпуске «Свежего «ПоМола» поговорим о досуге молодежи. Что сейчас востребовано, насколько доступно, а самое главное, чего не хватает для свободного времяпрепровождения юным псковичам.
Новости Молодежного парламента при Псковсокм областном Собрании депутатов и другие видео смотрите и читайте в сюжете.
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