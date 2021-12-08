В Пскове началась подготовка к VII марафону «Псковжилстрой 2022»

16:36, 08 декабря 2021, ПАИ

В Пскове началась активная подготовка к проведению VII марафона «Псковжилстрой 2022».

8 декабря организаторы марафона Александр Кузьмин и Артур Екабсон встретились с руководителем «Псковжилстроя» Владиславом Абрамовым и поблагодарили за большой вклад в развитие спорта, добавив, что благодаря мероприятию о регионе узнают всё больше спортсменов. В 2022 году строительная компания продолжит быть главным партнёром марафона.

Кроме того, организаторы мероприятия согласовали с главой Пскова Еленой Полонской дизайн медалей для победителей, в планах разрабатывать другие креативные идеи для создания праздника в городе.

В рамках предстоящего марафона предусмотрены различные дистанции - от 200 метров до марафона. На данный момент зарегистрировалось более 100 спортсменов. Среди них спортсмены из Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленской, Новгородской, Тверской и Ленинградской областей.

Марафон пройдёт 23-24 апреля 2022 года. Регистрация доступна до 19 апреля.