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Продолжается прием заявок на Олимпиаду школьников по физике «Наследники Левши»

Продолжается регистрация участников отборочного этапа олимпиады по физике «Наследники Левши». Проверить свои знания приглашают школьников 7-11 классов. Участие бесплатное. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки отборочный этап олимпиады состоится 11 декабря  2021 года в 12.00 в онлайн–формате.

Школьников просят указывать рабочий адрес электронной почты, так как на неё  будет отправлен логин и пароль от личного кабинета участника олимпиады.

Организаторы отмечают, что учащиеся выпускных классов, ставшие победителями и призерами олимпиады, имеют льготы при поступлении в высшие учебные заведения в соответствии с Правилами приема.

Финальный этап олимпиады состоится в феврале-марте 2022 года. По интересующим вопросам можно обратиться к куратору Бариновой Елизавете Андреевне +7(992)2900160.

ПсковГУ является официальной площадкой-партнёром многих высокорейтинговых олимпиад, что дает возможность псковским школьникам принимать участие в этих олимпиадах, не покидая пределов нашего региона. Вся информация о порядке и сроках проведения олимпиад на базе ПсковГУ опубликована на сайте.

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