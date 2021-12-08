Полмиллиона рублей переслал псковский пенсионер мошенникам

16:20, 08 декабря 2021, ПАИ

В Пскове пенсионер стал жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

6 декабря 62-летнему жителю областного центра позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что некие злоумышленники будто бы намереваются незаконно оформить на него кредит. И чтобы этого избежать, предложил мужчине без промедления самому взять кредит и перевести полученные денежные средства на «безопасный счет».

Пскович поддался на уловку злоумышленника, оформил кредит и перечислил через банкомат на указанные ему счета 500 тысяч рублей. Когда же он убедился, что стал очередной жертвой дистанционных мошенников, обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего уточняются, пояснили в полиции.