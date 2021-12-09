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Общество

Богатым уловом щук завершили псковские рыболовы сезон осенней рыбалки

В ноябре этого года никто из нашей компании не остался без поимки крупной щуки. Фото автора.

В последние ноябрьские выходные псковские рыболовы ещё успешно рыбачили в низовьях реки Великой, а через два дня и зима пришла, пора ледобуры да санки готовить. Грех обижаться на прошедшую осень, рыбалка по хищнику была в этом году великолепной.

Такие предзимние уловы на реке Великой – не редкость. Фото ПАИ.

Закрывать сезон открытой воды решили в последнее воскресенье осени. Плюс ко всему у одного из наших товарищей день рождения. Ни снег, выпавший за ночь, ни утренний лёгкий морозец поменять наши планы уже не могли. Рано утром собрались на берегу у деревни Муровицы и дружно поздравили Сергея Николаевича с 74-летием. Пожелав ему долгие лета и много успешных рыбалок, на пяти лодках отчалили от берега и направились к месту впадения реки Камёнки в Великую. В прошлом году мы здесь неплохо ловили хищника. И в ноябре этого года мы уже трижды побывали здесь и неплохо порыбачили. И каждый раз хотя бы один из нашей компании встречался с серьёзными щуками весом в три-четыре килограмма. Особенно запомнилась первая из этих рыбалок…

Лучшая осенняя рыбалка – 14 ноября 2021 года.

Лучшая рыбалка – в середине ноября

В день рыбалки на реке лодок было много, в какой-то период я их насчитал аж 24 штуки. Но ловили далеко не все. Успеха достигали те, кто дружил с «бандитами» (название воблера) правильного 4-6 метрового заглубления и яркой окраски. Мы со Стасом, моим постоянным напарником в лодке, с самого раннего утра прошлись вдоль высокого обрывистого левого берега до 7-метровой ямы у камышей и обратно. Ничего. Ни удара. Ещё круг начертили. Пусто.

Возвращаемся с третьего круга, видим, Виктор Александрович остановился, куча брызг возле его лодки, и вытаскивает он хорошенькую щуку. Подошли к нему почти вплотную: «Кого поймал?» А он: «Четвёру!». «Да ладно, мы же видели, нет там «четвёры», - не верилось нам. «Ну, «трёха» точно!». «Да и трёхи там нет – полторашка, ну двушка от силы (как потом оказалось 3750 г). Покажи!» - попросили мы, а сами описываем уже второй круг вокруг его лодки. Но ему было не до нас никак не выпутать щуку из подсачека. И тут на спиннинг Станислава удар. Да такой злой и резкий, что и он от неожиданности слегка испугался, и меня взбодрил своими резкими движениями. Сразу стало понятно, что рыбина зацепилась хорошая.

Виктор всё ещё возится со своей добычей, и мы в десяти метрах от него затормозили, Стас усердно пыхтит, тянет, крутит. Спиннинг в руках товарища гнётся, дёргается от крепких рывков. Он с трудом подтаскивал щуку к лодке, но та всплывать не торопилась. Минуты три-четыре щука таскала воблер, уходя то под нашу лодку, то под лодку Виктора Александровича. Но всплыла. Ничего себе! Огромная раскрытая пасть и широченная тёмная спинища показались в метре от нашей лодки. Ох и хороша! Завели щуку в подсак и затащили в лодку. Вот так Стас! Я ему – одну поймал на 3200, теперь жди три года. Ага, ждёт – на его счету уже три «крокодилицы» и судак великолепных размеров за последние пять осенних рыбалок.

Ни снег, ни лёгкий морозец - не помеха псковским рыболовам.

Выпутать – сложнее, чем поймать

Виктор Александрович, наконец-то, управился со своим уловом, поднял голову и шутит: «Сволочи, мою щуку поймали!» Но теперь нам стало не до шуток. Сначала никак не могли отцепить воблер – щука так вертелась в подсачеке, что сделала три или четыре оборота внутри его и крепко зацепилась и запуталась за сеточное полотно и зубами, и свободными тройниками воблера. Да так плотно это всё сжало щучий «клюв», что зевник в пасть было никак не просунуть. А щука ещё и буянить продолжала. И не обхватить рукой, не взяться удобно, того и гляди от резких сильных щучьих движений острые крючки в руку вонзятся.

Мы не раз Дмитрия вспомнили с его молоточком, он быстро в таких случаях управлялся с бунтарками. А в нашей лодке её и нечем «погладить». Одной рукой и не обхватить, и не удержать было зубастую – толстая и сильная. В общем, слегка ругаясь и обижаясь на неуклюжесть друг друга, провозились мы, вынимая и выпутывая щуку из подсачека, дольше, чем доставали её из воды.

Стас, обхватив щуку двумя руками, хотел с гордостью приподнять её, но она ловко вывернулась, упала на дно лодки и, извиваясь, заскользила от одного борта к другому. И куда её такую шуструю теперь положить? Крепкой сумки, в которую мы всегда складывали наш улов, на этот раз с собой не было. «Я её в пакет положу», - Стас из кармана достал пакет.

«Да не смеши ты щуку, ей с этим пакетом справиться - раз плюнуть, - возражал я. - Пусть на дне лодки лежит». А щука, как издеваясь, в этот момент энергично и раз, и другой изогнулась, ударив хвостом по нашим сапогам, и даже попыталась выпрыгнуть. Товарищ всё равно настаивал положить щуку в его пакет, обхватил щуку, попросил меня раздвинуть пакет и полукольцом положил её внутрь, связав ручки пакета. Но и десяти секунд не прошло, как огромная голова вылезла из пакета, без каких-либо усилий разорвав его. И щука опять пошла гулять по днищу лодки.

«Давай в два пакета положим, у тебя ведь тоже есть такой?» - настаивал Стас. «Да не поможет», – продолжал возражать я. Но положили. На этот раз пакета хватило на две минуты. Плюнули на это дело, иначе за упаковкой этой щуки и вся рыбалка мимо пройдёт. Люди ловят рыбу, а мы ерундой занимаемся. Пускай ползает, где хочет, ногами будем прижимать к борту, придерживать. Для таких щук нужны не пакетики магнитовские или пятёрочные, а настоящие мешки, сахарные. И у меня в машине такой имеется, часто мусор в подобные убираем-собираем. Но возвращаться на берег и время терять было жалко, а потому решили продолжить рыбалку с тем что есть, то есть с драными двумя пакетами.

После вынужденной и продолжительной паузы не успели забросить спиннинги, смотрим, а Виктор Александрович вторую щуку в лодку затаскивает. И опять на том же самом месте. Развернулись и мы пошли туда же. И надо же, опять в пяти метрах от лодки Виктора у Стаса поклёвка и закилушная щучка у нас в лодке. Но куда её? В дырявые пакеты? Засунули, но не надолго - она выскользнула оттуда, разорвав и без того рваный пакет. Вот блин. Нарисовалась проблема, откуда не ждали.

Но пакеты пакетами, у товарищей клюёт, а у меня – круглый ноль. С самого начала я поставил воблер, хит прошлого сезона, 110-й «бандит» морковного цвета. Хорошо отработал он в прошлом году. Но в этом – молчит. И у Стаса такой же «бандит», но только светло-зелёный с чёрно-фиолетовой спинкой. И вон как здорово работает. Порылся я в своей коробочке, достал такого же, лишь спинка строго чёрная. И не прошли мы и ста метров, как у меня уцепилась почти двухкилограммовая разбойница. Ура! И я открыл счёт этого года на реке Великой. Тут и у Стаса опять «бревно» клюнуло. Но он его подержал недолго, секунд десять, и оно… отцепилось. Говорит, ещё больше по ощущениям была, чем первая. А дальше - понеслось, у меня. На каждом проходе то поклёвка, то поимка – и щучки толстенькие цеплялись. У Станислава ещё одна щука, чуть закилушная, поймалась, и всё, в этот день он больше поклёвок не видел. Он перебирал все свои воблеры, но не помогало – клевало только у меня. Где-то в час дня клёв стих, и мы решили выбираться на берег. К этому часу наш улов разбежался по всей лодке, измазав слизью и днище, и наши сапоги. На стоянке взвесили щуку Станислава – ей не хватило пятидесяти граммов до четырёх килограммов. Великолепный экземпляр. Отличная рыбалка. Давненько мы так не рыбачили по щуке.

Зимняя щука с реки Великой.

Сезон открытой воды закрыт?

Но сегодняшняя рыбалка была совсем не похожа на ту рыбалку середины ноября. Всем она здесь на Великой хороша – и клюёт здорово, и рыба крупная ловится, и высокие берега от непогоды укрывают, и далеко ехать не надо, и подъезды к воде удобные. Но за четыре рыбалки я потерял тут ровно столько же недешёвых уловистых воблеров. Почему? Да потому, что здесь рельеф дна с перепадами от 12 до 1,5 метров, а главное – каменно-ракушечное дно. Слоёный бут и острые края ракушек легко обрезают у спиннингистов шнур любой толщины. И чаще всего это происходит при развороте лодки, когда воблер идёт у самого дна, а шнур попадает в неровности каменного дна, его клинит и…

Так случилось и в этот день. Обидно ещё потому, что произошло это в самом начале рыбалки, на первом же развороте. А ведь имея горький опыт, я предполагал, в каких местах лучше не проводить подобный манёвр. Но и на новом месте для разворота погиб мой очередной воблер. Недолго погоревав, я поставил нового, до сих пор не участвовавшего в боях «бандита» тёмно-зелёной расцветки, особого доверия не внушавшего. И буквально минут через пять, на очередном развороте, плавном и аккуратном, новый зацеп. Глухой. Блин, как же не везёт. Оторву сейчас и эту приманку, и всё, можно ехать домой, рыбачить будет не на что. Заглушил мотор, напарник бурчит: «Вечно ты не там разворачиваешься».

Я медленно начал подтягивать лодку к месту зацепа. Кручу катушку и тихо ругаюсь – ну почему, ну надо же умудриться за пять минут дважды опростоволоситься? Надо будет аккуратно, не форсируя подтягивание, стать над зацепом и с помощью отцепа постараться освободить воблер. Кручу, ворчу и… глазам своим не верю. Да и не зацеп это вовсе! Кончик спиннинга начал характерно дёргаться, передавая все движения тяжело ворочающейся рыбины. И какая хорошая, наверное, щука подцепилась, раз даже лодка остановилась. Хищница оказалась действительно хорошая, но далеко не таких размеров, как поначалу представлялось, – всего лишь двухкилограммовая. Но клюнула по-особенному, мощно, и даже перепугать меня успела. Это была первая и последняя поклёвка в нашей лодке за целый день. И у остальных рыболовов в уловах было не более чем по одной-две некрупных щуки, даже у именинника.

Щуки весом 4200 гр. и 3800 гр. Наши поздравления, Виктор Александрович, и пожелания новых выдающихся рыбалок.

И Виктор Александрович поймал тоже всего одну щуку. И совсем не расстраивался. Он и вчера здесь был. И по его рассказу, и по его фотоотчёту здесь был самый настоящий щучий жор. «Такой великолепной щучьей рыбалки у меня ещё никогда не было», - с восторгом рассказывал он нам утром ещё на берегу. И «двушки», и «полторашки» были в его вчерашнем улове. Но венцом всей субботней рыбалки стала щука весом 4 кг 200 г. «Это пока самая крупная щука в моих уловах за все рыбалки», - подчеркнул Виктор. Нам тоже верится, что это «пока» и впереди у него новые трофеи и рекорды, так как в нашу «щучью» команду Виктор Александрович вступил лишь в прошлом году. Наши поздравления, Виктор Александрович, и новых выдающихся успехов.

Сезон открытой воды закончен?

Сезон рыбалки по открытой воде закрыт? И сугробы уже за окном, и на реке Великой лёд стал. Зима быстро и конкретно предъявила свои права. Судя по этим фактам, спиннинги придётся отложить до весны. Но не будем торопиться с выводами. За последний десяток лет так рано у нас зима редко торжествовала. Морозы приходили и уходили, наступали продолжительные оттепели, и мы на лодках иногда рыбачили даже в новогодние каникулы. Но на всякий случай в последний день ноября я свою лодку просушил, убрал в гараж, а в багажник автомобиля уже загрузил зимний ящик с пешнёй и санками.

Все рыбацкие истории автора здесь.

Николай Бесклёвный
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