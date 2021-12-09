Богатым уловом щук завершили псковские рыболовы сезон осенней рыбалки

15:16, 09 декабря 2021, ПАИ

В последние ноябрьские выходные псковские рыболовы ещё успешно рыбачили в низовьях реки Великой, а через два дня и зима пришла, пора ледобуры да санки готовить. Грех обижаться на прошедшую осень, рыбалка по хищнику была в этом году великолепной.

Закрывать сезон открытой воды решили в последнее воскресенье осени. Плюс ко всему у одного из наших товарищей день рождения. Ни снег, выпавший за ночь, ни утренний лёгкий морозец поменять наши планы уже не могли. Рано утром собрались на берегу у деревни Муровицы и дружно поздравили Сергея Николаевича с 74-летием. Пожелав ему долгие лета и много успешных рыбалок, на пяти лодках отчалили от берега и направились к месту впадения реки Камёнки в Великую. В прошлом году мы здесь неплохо ловили хищника. И в ноябре этого года мы уже трижды побывали здесь и неплохо порыбачили. И каждый раз хотя бы один из нашей компании встречался с серьёзными щуками весом в три-четыре килограмма. Особенно запомнилась первая из этих рыбалок…

Лучшая рыбалка – в середине ноября

В день рыбалки на реке лодок было много, в какой-то период я их насчитал аж 24 штуки. Но ловили далеко не все. Успеха достигали те, кто дружил с «бандитами» (название воблера) правильного 4-6 метрового заглубления и яркой окраски. Мы со Стасом, моим постоянным напарником в лодке, с самого раннего утра прошлись вдоль высокого обрывистого левого берега до 7-метровой ямы у камышей и обратно. Ничего. Ни удара. Ещё круг начертили. Пусто.

Возвращаемся с третьего круга, видим, Виктор Александрович остановился, куча брызг возле его лодки, и вытаскивает он хорошенькую щуку. Подошли к нему почти вплотную: «Кого поймал?» А он: «Четвёру!». «Да ладно, мы же видели, нет там «четвёры», - не верилось нам. «Ну, «трёха» точно!». «Да и трёхи там нет – полторашка, ну двушка от силы (как потом оказалось – 3750 г). Покажи!» - попросили мы, а сами описываем уже второй круг вокруг его лодки. Но ему было не до нас – никак не выпутать щуку из подсачека. И тут на спиннинг Станислава – удар. Да такой злой и резкий, что и он от неожиданности слегка испугался, и меня взбодрил своими резкими движениями. Сразу стало понятно, что рыбина зацепилась хорошая.

Виктор всё ещё возится со своей добычей, и мы в десяти метрах от него затормозили, Стас усердно пыхтит, тянет, крутит. Спиннинг в руках товарища гнётся, дёргается от крепких рывков. Он с трудом подтаскивал щуку к лодке, но та всплывать не торопилась. Минуты три-четыре щука таскала воблер, уходя то под нашу лодку, то под лодку Виктора Александровича. Но всплыла. Ничего себе! Огромная раскрытая пасть и широченная тёмная спинища показались в метре от нашей лодки. Ох и хороша! Завели щуку в подсак и затащили в лодку. Вот так Стас! Я ему – одну поймал на 3200, теперь жди три года. Ага, ждёт – на его счету уже три «крокодилицы» и судак великолепных размеров за последние пять осенних рыбалок.

Выпутать – сложнее, чем поймать

Виктор Александрович, наконец-то, управился со своим уловом, поднял голову и шутит: «Сволочи, мою щуку поймали!» Но теперь нам стало не до шуток. Сначала никак не могли отцепить воблер – щука так вертелась в подсачеке, что сделала три или четыре оборота внутри его и крепко зацепилась и запуталась за сеточное полотно и зубами, и свободными тройниками воблера. Да так плотно это всё сжало щучий «клюв», что зевник в пасть было никак не просунуть. А щука ещё и буянить продолжала. И не обхватить рукой, не взяться удобно, того и гляди от резких сильных щучьих движений острые крючки в руку вонзятся.

Мы не раз Дмитрия вспомнили с его молоточком, он быстро в таких случаях управлялся с бунтарками. А в нашей лодке её и нечем «погладить». Одной рукой и не обхватить, и не удержать было зубастую – толстая и сильная. В общем, слегка ругаясь и обижаясь на неуклюжесть друг друга, провозились мы, вынимая и выпутывая щуку из подсачека, дольше, чем доставали её из воды.

Стас, обхватив щуку двумя руками, хотел с гордостью приподнять её, но она ловко вывернулась, упала на дно лодки и, извиваясь, заскользила от одного борта к другому. И куда её такую шуструю теперь положить? Крепкой сумки, в которую мы всегда складывали наш улов, на этот раз с собой не было. «Я её в пакет положу», - Стас из кармана достал пакет.

«Да не смеши ты щуку, ей с этим пакетом справиться - раз плюнуть, - возражал я. - Пусть на дне лодки лежит». А щука, как издеваясь, в этот момент энергично и раз, и другой изогнулась, ударив хвостом по нашим сапогам, и даже попыталась выпрыгнуть. Товарищ всё равно настаивал положить щуку в его пакет, обхватил щуку, попросил меня раздвинуть пакет и полукольцом положил её внутрь, связав ручки пакета. Но и десяти секунд не прошло, как огромная голова вылезла из пакета, без каких-либо усилий разорвав его. И щука опять пошла гулять по днищу лодки.

«Давай в два пакета положим, у тебя ведь тоже есть такой?» - настаивал Стас. «Да не поможет», – продолжал возражать я. Но положили. На этот раз пакета хватило на две минуты. Плюнули на это дело, иначе за упаковкой этой щуки и вся рыбалка мимо пройдёт. Люди ловят рыбу, а мы ерундой занимаемся. Пускай ползает, где хочет, ногами будем прижимать к борту, придерживать. Для таких щук нужны не пакетики магнитовские или пятёрочные, а настоящие мешки, сахарные. И у меня в машине такой имеется, часто мусор в подобные убираем-собираем. Но возвращаться на берег и время терять было жалко, а потому решили продолжить рыбалку с тем что есть, то есть с драными двумя пакетами.

После вынужденной и продолжительной паузы не успели забросить спиннинги, смотрим, а Виктор Александрович вторую щуку в лодку затаскивает. И опять на том же самом месте. Развернулись и мы пошли туда же. И надо же, опять в пяти метрах от лодки Виктора у Стаса поклёвка и закилушная щучка у нас в лодке. Но куда её? В дырявые пакеты? Засунули, но не надолго - она выскользнула оттуда, разорвав и без того рваный пакет. Вот блин. Нарисовалась проблема, откуда не ждали.

Но пакеты пакетами, у товарищей клюёт, а у меня – круглый ноль. С самого начала я поставил воблер, хит прошлого сезона, 110-й «бандит» морковного цвета. Хорошо отработал он в прошлом году. Но в этом – молчит. И у Стаса такой же «бандит», но только светло-зелёный с чёрно-фиолетовой спинкой. И вон как здорово работает. Порылся я в своей коробочке, достал такого же, лишь спинка строго чёрная. И не прошли мы и ста метров, как у меня уцепилась почти двухкилограммовая разбойница. Ура! И я открыл счёт этого года на реке Великой. Тут и у Стаса опять «бревно» клюнуло. Но он его подержал недолго, секунд десять, и оно… отцепилось. Говорит, ещё больше по ощущениям была, чем первая. А дальше - понеслось, у меня. На каждом проходе то поклёвка, то поимка – и щучки толстенькие цеплялись. У Станислава ещё одна щука, чуть закилушная, поймалась, и всё, в этот день он больше поклёвок не видел. Он перебирал все свои воблеры, но не помогало – клевало только у меня. Где-то в час дня клёв стих, и мы решили выбираться на берег. К этому часу наш улов разбежался по всей лодке, измазав слизью и днище, и наши сапоги. На стоянке взвесили щуку Станислава – ей не хватило пятидесяти граммов до четырёх килограммов. Великолепный экземпляр. Отличная рыбалка. Давненько мы так не рыбачили по щуке.

Сезон открытой воды закрыт?

Но сегодняшняя рыбалка была совсем не похожа на ту рыбалку середины ноября. Всем она здесь на Великой хороша – и клюёт здорово, и рыба крупная ловится, и высокие берега от непогоды укрывают, и далеко ехать не надо, и подъезды к воде удобные. Но за четыре рыбалки я потерял тут ровно столько же недешёвых уловистых воблеров. Почему? Да потому, что здесь рельеф дна с перепадами от 12 до 1,5 метров, а главное – каменно-ракушечное дно. Слоёный бут и острые края ракушек легко обрезают у спиннингистов шнур любой толщины. И чаще всего это происходит при развороте лодки, когда воблер идёт у самого дна, а шнур попадает в неровности каменного дна, его клинит и…

Так случилось и в этот день. Обидно ещё потому, что произошло это в самом начале рыбалки, на первом же развороте. А ведь имея горький опыт, я предполагал, в каких местах лучше не проводить подобный манёвр. Но и на новом месте для разворота погиб мой очередной воблер. Недолго погоревав, я поставил нового, до сих пор не участвовавшего в боях «бандита» тёмно-зелёной расцветки, особого доверия не внушавшего. И буквально минут через пять, на очередном развороте, плавном и аккуратном, новый зацеп. Глухой. Блин, как же не везёт. Оторву сейчас и эту приманку, и всё, можно ехать домой, рыбачить будет не на что. Заглушил мотор, напарник бурчит: «Вечно ты не там разворачиваешься».

Я медленно начал подтягивать лодку к месту зацепа. Кручу катушку и тихо ругаюсь – ну почему, ну надо же умудриться за пять минут дважды опростоволоситься? Надо будет аккуратно, не форсируя подтягивание, стать над зацепом и с помощью отцепа постараться освободить воблер. Кручу, ворчу и… глазам своим не верю. Да и не зацеп это вовсе! Кончик спиннинга начал характерно дёргаться, передавая все движения тяжело ворочающейся рыбины. И какая хорошая, наверное, щука подцепилась, раз даже лодка остановилась. Хищница оказалась действительно хорошая, но далеко не таких размеров, как поначалу представлялось, – всего лишь двухкилограммовая. Но клюнула по-особенному, мощно, и даже перепугать меня успела. Это была первая и последняя поклёвка в нашей лодке за целый день. И у остальных рыболовов в уловах было не более чем по одной-две некрупных щуки, даже у именинника.

И Виктор Александрович поймал тоже всего одну щуку. И совсем не расстраивался. Он и вчера здесь был. И по его рассказу, и по его фотоотчёту здесь был самый настоящий щучий жор. «Такой великолепной щучьей рыбалки у меня ещё никогда не было», - с восторгом рассказывал он нам утром ещё на берегу. И «двушки», и «полторашки» были в его вчерашнем улове. Но венцом всей субботней рыбалки стала щука весом 4 кг 200 г. «Это пока самая крупная щука в моих уловах за все рыбалки», - подчеркнул Виктор. Нам тоже верится, что это «пока» и впереди у него новые трофеи и рекорды, так как в нашу «щучью» команду Виктор Александрович вступил лишь в прошлом году. Наши поздравления, Виктор Александрович, и новых выдающихся успехов.

Сезон рыбалки по открытой воде закрыт? И сугробы уже за окном, и на реке Великой лёд стал. Зима быстро и конкретно предъявила свои права. Судя по этим фактам, спиннинги придётся отложить до весны. Но не будем торопиться с выводами. За последний десяток лет так рано у нас зима редко торжествовала. Морозы приходили и уходили, наступали продолжительные оттепели, и мы на лодках иногда рыбачили даже в новогодние каникулы. Но на всякий случай в последний день ноября я свою лодку просушил, убрал в гараж, а в багажник автомобиля уже загрузил зимний ящик с пешнёй и санками.

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