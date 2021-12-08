Комиссия рассмотрела предложения в проект генплана Новоизборской волости Печорского района

17:50, 08 декабря 2021, ПАИ

8 декабря в администрации Псковской области состоялось заседание межведомственной комиссии по управлению земельными ресурсами на территории региона под руководством заместителя губернатора Нинель Салагаевой. Главная тема заседания – рассмотрение предложений в проект генерального плана Новоизборской волости Печорского района, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Члены комиссии отклонили предложение по изменению функционального зонирования с «Земель сельскохозяйственного назначения» на «Производственную зону» для 15 земельных участков в Новоизборской волости Печорского района. Решение принято в связи с недостаточностью обоснования изменения зонирования и отсутствием подтвержденных данных о месторождении известняка на данной территории. В планах инвестора — развернуть предприятие по выпуску сухих строительных смесей. Нинель Салагаева отметила, что инвестиционный проект (включая бизнес-план по созданию производства) должен быть рассмотрен в рамках инвестиционного совета, чтобы специалисты и независимые эксперты смогли оценить реальность его реализации, предусмотреть возможные меры поддержки проекта.

На заседании комиссии согласовано установление функциональной зоны «Зоны рекреационного назначения» в отношении земельного участка, который расположен за границами населенных пунктов Новоизборской волости, что позволит осуществлять профильную деятельность одной из загородных баз отдыха.

Кроме того, положительно решен вопрос по установлению функциональной зоны «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» в отношении формируемого земельного участка площадью 2 га в границах деревни Луки Новоизборской волости, в том числе под существующим зданием, расположенным на данном земельном участке, где в настоящее время осуществляется переработка льна.