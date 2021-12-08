Как внесённый в ЕГРН адрес электронной почты поможет уберечь недвижимость от мошенников

18:23, 08 декабря 2021, ПАИ

Вопросы в сфере недвижимости, особенно когда дело касается распоряжения собственным имуществом, сегодня остаются самыми насущными и актуальными для населения. Ежедневно отделения МФЦ по всей стране принимают тысячи заявлений на получение государственных услуг Росреестра, при этом многие заявители до сих пор не знают, каким образом можно заранее защитить недвижимость от неправомерных действий и получать оперативные уведомления о любых изменениях в её отношении.

В управлении Росреестра по Псковской области рассказали, почему важно внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) актуальный адрес электронной почты правообладателя и как это правильно сделать.

Во-первых, Росреестр уведомляет по электронной почте, например, о поступлении пакета документов на регистрацию прав на эту недвижимость, а если вы ничего не знаете о предстоящей сделке, то возможно, что это действия мошенников. В этом случае можно связаться с сотрудниками Росреестра, и сделка не состоится.

Во-вторых, на электронный адрес отправляются уведомления:

– о возврате поданных документов,

– об исправлении ошибок в ЕГРН,

– об изменении данных правообладателя, характеристик принадлежащих ему объектов недвижимости, если такие сведения поступили из органов власти (к примеру, изменение адреса, площади, кадастровой стоимости, паспортных данных),

– об аресте.

В-третьих, региональное ведомство может проинформировать заявителя о результатах государственной кадастровой оценки, о приостановлении, отказе, прекращении учётно-регистрационных действий или возврате без рассмотрения представленных документов.

Чтобы внести сведения об электронном адресе в ЕГРН, нужно указать его в определённой графе заявления при осуществлении учётно-регистрационных действий (к примеру, вы хотите зарегистрировать право собственности, поставить объект на кадастровый учёт, получить выписку об объекте недвижимости и т. д.).

Если ваши права зарегистрированы, но в ЕГРН отсутствует адрес вашей электронной почты, вы можете представить в орган регистрации прав заявление о внесении в ЕГРН сведений о таком адресе. Для этого вы вправе:

– обратиться в любой МФЦ (независимо от места вашего жительства и места нахождения недвижимости),

– заполнить самостоятельно либо с помощью сотрудника МФЦ заявление об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН, о внесении сведений в ЕГРН заинтересованным лицом, о внесении в ЕГРН записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, записей о наличии прав требований в отношении зарегистрированного права, отдельных записей о правообладателе, а также отдельных дополнительных сведений об объекте недвижимости (так называется форма необходимого вам заявления),

– при этом нужно указать адрес вашей электронной почты в строке «об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе лица, чьё право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лица, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости» пункта 3.4 заявления.

Кроме того, подать соответствующее заявление можно по почте (в таком случае ваша подпись на заявлении должна быть нотариально удостоверена) и в личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра.

Сведения об адресе вашей электронной почты будут внесены регистрирующим органом бесплатно в течение трёх рабочих дней со дня подачи заявления.

«Важно помнить, если ваши контактные данные меняются, в том числе адрес электронной почты, эту информацию в ЕГРН желательно актуализировать. Для этого вы вправе направить в Росреестр соответствующее заявление с указанием обновлённых данных. В случае если у одного объекта недвижимости имеется несколько собственников, то каждый из них обновляет свои данные», – дополнила заместитель руководителя регионального ведомства Елена Шефова.