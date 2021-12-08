В Псковском областном центре народного творчества покажут вышитую Россию

19:18, 08 декабря 2021, ПАИ

Проект «Вышиваем Россию своими руками» стартовал в феврале 2020 года и объединил 28 мастериц из самых разных уголков России, которые больше года вышивали разные части нашей страны. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества. Презентация вышитой картины состоится 11 декабря в 12:00 в Центре народного творчества (г. Псков, ул. Некрасова, 10, выставочный зал).

В создании рукотворного шедевра участвовали и псковские мастерицы. Физическую карту России разделили на 40 равных частей. Каждая рукодельница получила свою часть карты для вышивки, так и началась активная совместная работа. Мастерам давалась полная творческая свобода, благодаря чему получилось колоритное панно, выполненное в различных техниках вышивки.

Целый год понадобился мастерицам, чтобы вышить все кусочки нашей страны, а в единое панно вышитые лоскутки собирала псковская рукодельница Светлана Самарина.

Благодаря плодотворному взаимодействию комитета по культуре Псковской области, Псковского областного центра народного творчества и авторов проекта «Вышиваем Россию своими руками» появилась идея передвижной выставки данной работы.

Вышитая карта России проедет по регионам, в которых проживают мастера, принявшие участие в изготовлении данного панно. Первым на базе своего учреждения выставку организует Псковский областной центр народного творчества.