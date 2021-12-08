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Юная вокалистка из Опочки завоевала Гран-при Международного фестиваля искусств Open Molofantasy

Дарья Романова получила Гран-при Международного фестиваля. Фото: «ВКонтакте»

Дарья Романова получила Гран-при на Международном фестивале искусств Open Molofantasy. Об этом в соцсетях сообщил Опочецкий районный дом культуры. Награду вокалистке из Опочки вручили в номинации «Народный вокал (соло)». Руководителем Дарьи Романовой является Маргарита Сазончикова. Дарья исполнила народную песню «Реченька».

Фестиваль уже в третий раз проходит в городе Молодечно в Республике Беларусь.

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