Юная вокалистка из Опочки завоевала Гран-при Международного фестиваля искусств Open Molofantasy

20:18, 08 декабря 2021, ПАИ

Дарья Романова получила Гран-при на Международном фестивале искусств Open Molofantasy. Об этом в соцсетях сообщил Опочецкий районный дом культуры. Награду вокалистке из Опочки вручили в номинации «Народный вокал (соло)». Руководителем Дарьи Романовой является Маргарита Сазончикова. Дарья исполнила народную песню «Реченька».

Фестиваль уже в третий раз проходит в городе Молодечно в Республике Беларусь.