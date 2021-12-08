Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Глава Пскова Елена Полонская предложила создать музей реставрационной псковской школы

 Благодаря реставраторам Псков имеет свой старинный облик. Фото: «ВКонтакте»

Чтобы увековечить память и восславить имена реставраторов, в честь реставрационной псковской школы глава Пскова Елена Полонская предложила создать музей. С этой инициативой она выступила на прошедшей в городской Думе 60-й сессии. Глава города сообщила об этом в соцсетях.

Восстановление Пскова в послевоенное время, реставрация ценных памятников псковской архитектуры, крепостных башен, храмов, монастырей – прежний облик древнему городу возвращался постепенно. Чтобы восстановить разрушенные памятники, в 1946 году Юрий Павлович Спегальский создаёт Псковскую реставрационную мастерскую.

Маститые архитекторы-реставраторы, знаменитые четыре «С» – Юрий Спегальский, Всеволод Смирнов, Борис Скобельцын, Михаил Семёнов. Именно им в 50-е годы прошлого века принадлежит концепция школы псковской научной реставрации.

Имена этих архитекторов известны за пределами России, а реставрационная школа получила мировое признание.

«Благодаря знаменитым архитекторам-реставраторам сегодня мы живём в окружении бесценных памятников старины. На мой взгляд, создание музея сохранит память о тех, кто стоял у истоков возрождения города», – сообщила Елена Полонская.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

08 декабря 2021

Фоторепортаж: Как слушать «Богему»
08 декабря 2021

Глава Пскова Елена Полонская предложила создать музей реставрационной псковской школы
08 декабря 2021

На премьеру детской сказки «Слон и птичка» приглашает Псковский театр драмы
08 декабря 2021

Фильм «Псковский рубеж. Четыре времени Псковской обители» стал лауреатом V Международного Русского кинофестиваля
07 декабря 2021

В Псковской научной библиотеке прозвучат старинные романсы
07 декабря 2021

18 и 19 декабря в Псковском драматическом театре состоится премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Серёжа очень тупой»
07 декабря 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: с Пушкиным – на «Богему», «Пиковую даму» и экскурсию в Кремль
07 декабря 2021

«Каверинка» переезжает в Дом губернатора

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...