Глава Пскова Елена Полонская предложила создать музей реставрационной псковской школы

20:41, 08 декабря 2021, ПАИ

Чтобы увековечить память и восславить имена реставраторов, в честь реставрационной псковской школы глава Пскова Елена Полонская предложила создать музей. С этой инициативой она выступила на прошедшей в городской Думе 60-й сессии. Глава города сообщила об этом в соцсетях.

Восстановление Пскова в послевоенное время, реставрация ценных памятников псковской архитектуры, крепостных башен, храмов, монастырей – прежний облик древнему городу возвращался постепенно. Чтобы восстановить разрушенные памятники, в 1946 году Юрий Павлович Спегальский создаёт Псковскую реставрационную мастерскую.

Маститые архитекторы-реставраторы, знаменитые четыре «С» – Юрий Спегальский, Всеволод Смирнов, Борис Скобельцын, Михаил Семёнов. Именно им в 50-е годы прошлого века принадлежит концепция школы псковской научной реставрации.

Имена этих архитекторов известны за пределами России, а реставрационная школа получила мировое признание.

«Благодаря знаменитым архитекторам-реставраторам сегодня мы живём в окружении бесценных памятников старины. На мой взгляд, создание музея сохранит память о тех, кто стоял у истоков возрождения города», – сообщила Елена Полонская.