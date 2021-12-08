В Пустошкинском районе иномарка вовлекла в ДТП несколько автомобилей

21:24, 08 декабря 2021, ПАИ

В Пустошкинском районе у деревни Алоль на 454-м километре трассы М-20 произошло ДТП, сообщает корреспондент газеты «Вперёд».

Женщина, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны Пскова, выбрала неправильный режим движения, в неположенном месте пыталась совершить обгон большой колонны автомобилей, не успела перестроиться и зацепила фуру-большегруз Scania.

Её машина несколько раз перевернулась, в результате произошло столкновение трёх легковых автомобилей – участников движения. Пустошкинский пожарно-спасательный отряд вызволил женщину из автомобиля.

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи её госпитализировали. Сотрудники Себежского ОГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего.