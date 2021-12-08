В Иркутской области майнерам криптовалюты подняли тарифы
Энергетики в Иркутской области отсудили у майнеров 18,7 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Караульный».
Энергетики в Иркутской области через суд добились повышения тарифов на электричество для майнеров. Пока «Иркутскэнергосбыт» выиграла только девять дел: частные фермы перевели с тарифов для населения на тарифы для предприятий.
Регион считается «столицей майнинга» в РФ из-за низких цен на электроэнергию. Из-за подпольных добытчиков криптовалют в области происходят аварии на электросетях.
Участники рынка считают, что нужно ввести отдельные тарифы для майнеров, а оспаривать каждый конкретный случай — неэффективно. В Минэнерго убеждены, что это должно решать правительство.
Как часто вы сталкивались с хамством?
Юная вокалистка из Опочки завоевала Гран-при Международного фестиваля искусств Open Molofantasy
«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Как отдать свой голос за претендентов на «Народное признание»