В Пушкиногорской администрации обсудили эпидемическую ситуацию в районе

22:39, 08 декабря 2021, ПАИ

Сегодня, 8 декабря, в администрации Пушкиногорского района состоялось очередное совещание оперативной группы по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом ПАИ сообщили в самой администрации.

Участники совещания обсудили вопросы заболеваемости и хода вакцинации от COVID-19 и гриппа.

На 7 декабря 2021 года в Пушкиногорском районе привито первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции 3 895 человек, вторым компонентом – 3 464 человека, ревакцинировано – 521, всего заболевших – 17, детей среди них нет.

По уровню вакцинации от COVID-19 Пушкиногорский район занимает четвёртое место в Псковской области и входит в первую пятёрку муниципалитетов с высоким уровнем вакцинации населения.

На совещании обсуждался вопрос продолжения кампании по вакцинации, взаимодействия с руководителями предприятий и учреждений в вопросе опасности новой коронавирусной инфекции и необходимости защиты сотрудников путём вакцинации.

Не все предприятия района ещё выполняют соответствующие требования Роспотребнадзора и указы губернатора Псковской области. Во избежание применения мер ответственности к руководителям организаций сегодня нужно предпринять ряд действий для защиты населения района. Особое внимание необходимо уделить группе риска – гражданам от 60 лет, иногие из которых, опасаясь болезни, не рискуют приходить на прививку в поликлинику. В этом случае участники оперативного совещания обращают внимание на возможность выезда бригады медиков как в трудовые коллективы, так и непосредственно на дом к пожилым членам семей, в том числе к одиноким людям.

Участники совещания проанализировали информацию о вспышке заболеваемости в начале ноября, когда район посетило максимальное количество приезжих из столичных городов.



С учётом приближающихся новогодних каникул необходимо усилить внимание к соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Для этого не нужно стесняться делать замечания соседу по очереди, в магазине, банке, на почте или в учреждении, говорить о необходимость носить маску в помещении. Гости приедут и уедут, а район вновь может остаться с усиленными ограничительными мероприятиями. Чтобы этого не случилось, необходимо не только самим соблюдать рекомендуемые меры, но и требовать этого от других.

Участники оперативной группы также обсудили ситуацию с прививочной кампанией от гриппа, в ходе которой привито 85 % от запланированного количества.