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Общество

Антон Сергеев: Чиновники такие же люди

Сегодня, 8 декабря, творческое пространство Loft открыло цикл встреч под общим названием «Мы тоже люди?», которые посвящены общению с чиновниками и депутатами. Первым гостем  дискуссионного клуба сегодня стал советник губернатора Псковской области по информационной политике СМИ Антон Сергеев. 

Модератором встречи выступал Антон Ковальский, руководитель креативного пространства «Лофт», который начал с простого вопроса: кто же такой чиновник? 

Участники встречи поделились своими представлениями на тему того, как обычные люди видят чиновников и депутатов. Среди ответов был и «человек с привилегиями», «человек, знающий больше других». 

«Не считаю себя чиновником и привилегий у меня нет — хожу пешком. Больше десяти лет отработал на телевидении, так что пока болтаюсь и больше ощущаю себя журналистом. Проще общаться со СМИ. Свой среди чужих, чужой среди своих, так это можно назвать», - ответил советник губернатора.

Также обсуждалась модель «неформального чиновника» и отношение к работе, которое для эффективности рабочего процесса не должно быть строго регламентировано рабочими часами. Любая профессия должна иметь творческий подход.

Кроме того, Сергеев ответил на вопросы о бюрократии и о роли СМИ в современном обществе, отметив, что уважающее себя СМИ всегда должно представлять разные точки зрения и опираться на проверенные источники информации. 

Антон Сергеев рассказал о своих увлечениях и любви к спорту, о прошлой работе на телевидении и о том, каким образом стал работать в Псковской области.

 

 

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