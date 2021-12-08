Роскомнадзор заблокировал работу браузера Tor в России

23:26, 08 декабря 2021, ПАИ

Сайт браузера Tor попал в реестр запрещённой информации из-за «размещения на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту», сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора. Доступ к сайту в России ограничен, добавили там.

Ранее разработчики браузера обратили внимание, что некоторые российские провайдеры начали блокировать доступ к Tor с 1 декабря. Разработчики отметили, что Россия — вторая в мире страна по числу пользователей Tor, браузер используют более 300 тыс. россиян ежедневно — это 15% от всех его пользователей.

Принцип работы Tor заключается в том, что запрос пользователя о заходе на сайт сначала в зашифрованном виде передаётся на входной узел с собственным IP-адресом. Для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трёх узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий. Все следы пользователей Tor в интернете таким образом скрываются. Разработчик браузера — американская некоммерческая организация Tor Project.







