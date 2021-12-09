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Росавиация рекомендует запретить полеты при наличии на самолетах снега

Росавиация после инцидента с обледенением самолета S7 рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам запретить полеты самолетов с «отложениями в виде любого снега (не только мокрого)». Об этом пишет ТАСС.

«Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы (процедуры, инструкции) по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полета воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега (не только мокрого) в целях исключения выпуска воздушного судна в полет с наличием снежно-ледяных отложений, которые могут привести к возникновению условий, способствующих обледенению самолета и, соответственно, к ухудшению летных характеристик или отказу систем воздушного судна», - отмечается в сообщении.

Сейчас Росавиация в рамках расследования причин и обстоятельств инцидента с самолетом Airbus A321 авиакомпании S7 анализирует записи наземных и бортовых средств объективного контроля («черные ящики»), исследует качества противообледенительной жидкости и оценивает видеозаписи камер наблюдения аэропорта Магадан.

«В этой связи в авиакомпании и аэропорты направлена директива «Информация по безопасности полетов № 23». Исходя из анализа подобных авиаинцидентов, авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано принять предупредительные меры, направленные на повышение безопасности полетов и исключения случаев возникновения авиационных происшествий, связанных с наземным обледенением (нарушение концепции «чистого» самолета), обледенением в полете, а также нарушением правил эксплуатации противообледенительной системы», - добавили в Росавиации.

2 декабря самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. По данным авиакомпании, во время полета судно попало в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, но потери управления при этом не случилось. Посадка прошла благополучно, из 199 человек, находившихся на борту, никто не пострадал. В авиакомпании не исключили возможность неправильной противообледенительной обработки самолета.

Росавиация проводит расследование ситуации. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в связи с инцидентом возбудило уголовное дело.

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