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Культура

Михаил Ведерников встретился с основателями Псковского симфонического оркестра

8 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел неформальную встречу с людьми, благодаря которым появился Псковский, а ныне Губернаторский симфонический оркестр: Александром Роором, Аркадием Галковским и Александром Голышевым. Мероприятие приурочено к 25-летию творческого коллектива, в нем также приняла участие председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Вы трое стояли у истоков создания оркестра. И я хочу вас поблагодарить, за то, что было принято такое решение. Коллектив востребован. Это говорит о том, что вы создали продукт, который региону необходим», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор акцентировал внимание, что на различных площадках коллектив является визитной карточкой Псковской области. Со стороны администрации региона проводится работа по поддержке оркестра, в том числе в вопросе обновления материально-технической базы.

Участники встречи поделились своими воспоминаниями о становлении симфонического оркестра в Псковской области. Александр Голышев отметил, что 1996 год был сложным для сферы культуры (в стране перестали существовать 10 симфонических оркестров), и в регионе главной задачей создания коллектива стало трудоустройство музыкантов.

Александр Роор в свою очередь назвал рождение Псковского симфонического оркестра «красивой и счастливой историей». До этого, по словам заслуженного работника культуры РФ, в Псковской области были предприняты две попытки создания подобного коллектива, но все они провалились. Он также отметил, что была проведена колоссальная работа не только по набору музыкантов и обеспечению материально-технической базы, но и по привлечению в зал зрителя.

«Это было счастливое безумие!» — отметил Александр Роор.

Аркадий Галковский был первым дирижером областного симфонического оркестра. Он отметил, что первый концерт на сцене Псковского драмтеатра в рамках Всероссийского Пушкинского праздника поэзии был не идеальный с профессиональной точки зрения, но зал «кипел», потому что выступали «наши люди».

«Предпосылок к созданию оркестра не было. Здесь необходимо было лавировать, чтобы все технически и материально сложилось. Как факт — создание такого коллектива — вещь уникальная!» — подчеркнул музыкант.

За чашкой чая губернатор обсудил с гостями актуальные вопросы подготовки кадров, привлечения к работе молодых музыкантов, сохранения преемственности поколений в коллективе и его дальнейшего развития. Михаил Ведерников поблагодарил собеседников за живой и теплый диалог, а также дал комитету по культуре Псковской области ряд поручений, направленных, в частности, на взаимодействие Губернаторского симфонического оркестра с профильными учебными учреждениями Псковской области.

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