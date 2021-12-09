Пропавший в июле мужчина нашёлся в Псковском районе
Пропавший в июле Николай Борщёв нашёлся в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Как сообщалось ранее, пскович 16 июля 2021 года без вести пропал в Пскове. Полиция обнаружила его на территории Псковского района.
Сотрудники благодарят представителей СМИ и всех неравнодушных граждан, оказавших содействие органам внутренних дел в розыске Николая Борщёва.
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